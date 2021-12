'Phi công trẻ' đi vắng, Lệ Quyên loay hoay chụp hình mà mỏi thay!

Dù chưa một lần tuyên bố "là của nhau" nhưng Lệ Quyên và "phi công trẻ" kém 1 giáp dính như sam từ ở nhà đến khi ra ngoài. Lâm Bảo Châu không chỉ là chàng "thị vệ" hộ tống Lệ Quyên đi muôn nơi mà còn kiêm luôn PT đốc thúc tập luyện hay phó nháy để giúp chị đẹp lưu lại những hình ảnh nóng bỏng.

Tuy nhiên, Lâm Bảo Châu đột ngột vắng nhà vài ngày để tham gia một dự án phim và riêng việc Lệ Quyên phải tự xoay sở chụp ảnh đã thấy muốn gọi về gấp rồi!