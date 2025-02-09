Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc động

Đại tá, phi công Trần Văn Đông (Trung đoàn Không quân vận tải 919, nay là Đoàn bay 919) kể, trong cuộc đời binh nghiệp, ông may mắn trở thành một trong số ít người được lựa chọn vào tổ bay chuyên cơ phục vụ Bác Hồ và Bộ Chính trị. Khi ấy, năm 1960, ông vừa tròn 28 tuổi.

Máy bay IL-14 mang số hiệu VN-C482 do Chính phủ Liên Xô tặng riêng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sử dụng làm các chuyến bay chuyên cơ chở Bác và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

VN-C482 được đưa vào khai thác từ năm 1958. Tổ bay chuyên cơ phục vụ Bác có 6 người, gồm 2 phi công Trung Quốc (lái chính), 3 phi công Việt Nam và 1 nữ tiếp viên.