Phi công bị đình chỉ bay vì khỏa thân, gây náo loạn

Một nguồn tin nội bộ EasyJet cho biết, đây là “hành vi không thể chấp nhận và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp”, khẳng định sự việc đã khiến sự nghiệp của phi công này gần như chấm dứt.

Người phát ngôn EasyJet xác nhận: “Ngay khi được thông báo, phi công đã bị đình chỉ ngay lập tức theo đúng quy trình để phục vụ điều tra. An toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của EasyJet”.

Vụ việc này gợi nhớ đến bê bối năm 2023 khi một thành viên cấp cao của British Airways bị cáo buộc say rượu và chạy khỏa thân quanh khu buffet tại một resort ở Maldives, khiến hãng phải mở cuộc điều tra nội bộ.