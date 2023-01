Phép tính đúng hay ông Park Hang-seo quá chủ quan?

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 6-0 và tiếp tục vượt qua Malaysia 3 bàn trên sân Mỹ Đình. Ở khía cạnh chuyên môn, HLV Park Hang-seo có lý do để tự tin dù đội tuyển Việt Nam phải đá trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar không quen thuộc.

Tại bảng A, Thái Lan cũng đang ở vị thế tương tự khi nắm quyền tự quyết vị trí nhất bảng trong cuộc đối đầu Campuchia. Dù vậy, biến số hoàn toàn có thể xảy ra ở cả 2 bảng đấu, đặc biệt ở bảng A. Do bảng A thi đấu trước, tình thế hiện tại của đội tuyển Việt Nam vô tình trở nên thuận lợi hơn để HLV Park Hang-seo đưa ra lựa chọn ở lượt đấu cuối do bảng A sẽ thi đấu trước một ngày. Vị thế hiện tại giúp đội tuyển Việt Nam dễ chọn đối thủ ở Bán kết hơn so với việc thắng Singapore. Ngay cả khi điều này không nằm trong tính toán của ông Park, về cơ bản đội tuyển Việt Nam vẫn nhiều thuận lợi để lựa chọn bước đi thích hợp.

Vấn đề chỉ là ông Park có giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt hay không, ở giải đấu cuối ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Nguyên Phong