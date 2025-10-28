Phép màu giữa thiên nhiên: 17 rùa con bạch tạng chào đời ở Côn Đảo

Ngày 27-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết một tổ rùa gồm 78 trứng tại Hòn Cau, Đặc khu Côn Đảo đã nở thành công 56 rùa con. Đáng chú ý, trong số đó, có 17 cá thể rùa bạch tạng (albinism), dạng biến đổi di truyền cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện với tần suất khoảng 1/100.000 – 1/150.000 cá thể rùa biển.

Cá thể rùa bạch tạng mới chào đời vào mùa sinh sản năm nay với lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương và đôi mắt trong vắt. Đây là lần đầu tiên Vườn Quôc gia Côn Đảo ghi nhận số lượng rùa bạch tạng chào đời nhiều và khỏe mạnh như vậy tại khu vực này.