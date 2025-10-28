Phép màu giữa thiên nhiên: 17 rùa con bạch tạng chào đời ở Côn Đảo

28/10/2025 11:09

Một tổ rùa biển tại Hòn Cau, Đặc khu Côn Đảo vừa nở ra 17 cá thể rùa bạch tạng khỏe mạnh, hiện tượng rất hiếm gặp trong tự nhiên.

Ngày 27-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết một tổ rùa gồm 78 trứng tại Hòn Cau, Đặc khu Côn Đảo đã nở thành công 56 rùa con. Đáng chú ý, trong số đó, có 17 cá thể rùa bạch tạng (albinism), dạng biến đổi di truyền cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện với tần suất khoảng 1/100.000 – 1/150.000 cá thể rùa biển.

Cá thể rùa bạch tạng mới chào đời vào mùa sinh sản năm nay với lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương và đôi mắt trong vắt. Đây là lần đầu tiên Vườn Quôc gia Côn Đảo ghi nhận số lượng rùa bạch tạng chào đời nhiều và khỏe mạnh như vậy tại khu vực này.

Những cá thể rùa con bạch tạng nở ra vào sáng 27-10

Hằng năm, tại Côn Đảo vẫn phát hiện khoảng 3-4 tổ rùa có hiện tượng bạch tạng nhưng hầu hết cá thể đều mang dị tật như không có mắt hoặc cụt vây. Việc 17 rùa con bạch tạng ra đời lành lặn, linh hoạt là điều vô cùng đặc biệt và hiếm thấy.

Sau khi nở, những chú rùa con được thả trở về biển, hành trình sinh tồn đầy thử thách khi chúng phải vượt qua hàng loạt "kẻ thù tự nhiên" như cua, chim và các loài cá lớn dưới nước.

Rùa con sau khi nở ra sẽ được thả trở lại biển tại Côn Đảo

Không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, rùa biển còn chịu tác động từ ô nhiễm, đánh bắt không bền vững và suy thoái môi trường sống, khiến quần thể loài này trên thế giới suy giảm nghiêm trọng. Với rùa bạch tạng, nguy cơ còn lớn hơn do khả năng ngụy trang kém, khiến chúng dễ bị phát hiện và tấn công.

