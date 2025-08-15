Phép cân não của Tổng thống Nga Putin khi đến Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Cuộc gặp thượng đỉnh được chuẩn bị vội vã cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga đến đất Mỹ kể từ năm 2007.

Thông báo đột ngột về cuộc gặp đã khiến Kiev và các đồng minh châu Âu bất ngờ. Đối với ông Putin, cuộc gặp mang lại chiến thắng ngoại giao ban đầu: Cơ hội gặp mặt trực tiếp ông Trump mà không cần nhượng bộ, và một bước tiến nhằm quyết định tương lai của Ukraine tại bàn đàm phán với Washington.

Thông điệp chính mà nhà lãnh đạo Nga mang đến cuộc gặp có thể sẽ nhắm vào bản năng kinh doanh của ông Trump. Ngày 14/8, Cố vấn của tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về "tiềm năng to lớn chưa được khai thác" trong quan hệ kinh tế Nga - Mỹ.

"Cuộc trao đổi dự kiến sẽ nhằm phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm lĩnh vực thương mại và kinh tế. Đây là lĩnh vực có tiềm năng to lớn nhưng vẫn chưa được khai thác", ông Ushakov cho biết.

Bên cạnh đội ngũ ngoại giao kỳ cựu, Tổng thống Putin còn mang theo hai cố vấn kinh tế nổi tiếng. Sự góp mặt của Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov được chú ý. Ông là người đi đầu trong việc xác định cách đối phó của Nga với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Dỡ bỏ trừng phạt là yếu tố mà Điện Kremlin coi là điều kiện tiên quyết để tiến tới bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.