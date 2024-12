Khoảng 17h chiều 12/9, trước giờ diễn ra concert Anh trai say hi vài tiếng, người hâm mộ đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để làm thủ tục vào cổng. Thị trường vé chợ đen hoạt động nhộn nhịp nhưng giá giảm sốc. Hạng SVIP được BTC công bố là 8 triệu đồng/cặp, phe vé rao 3,6 triệu đồng/cặp, giảm hơn một nửa giá. Trước đó, giá vé chợ đen đêm diễn tối 7/12 bị đẩy cao gấp 3,4 lần. Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong