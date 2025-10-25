Phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961; quê quán thành phố Huế; trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.