‏Phát Triển Trung Việt - Thương hiệu uy tín ngành in ấn Việt Nam với giải pháp toàn diện

‏Trong bối cảnh ngành công nghiệp in ấn Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc tìm kiếm một đối tác cung cấp thiết bị và giải pháp in ấn đáng tin cậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Trung Việt đã khẳng định vị trí trong ngành in ấn tại Việt Nam, không chỉ nhờ vào chất lượng sản phẩm mà còn bởi khả năng tư vấn giải pháp toàn diện, hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng.‏

‏Hành trình vươn lên trong ngành in ấn‏

‏Được thành lập vào năm 2012, Phát Triển Trung Việt bắt đầu hoạt động như một nhà cung cấp thiết bị in với quy mô nhỏ. ‏

‏Giải pháp in ấn toàn diện - thích hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp‏

‏Không đơn thuần là đơn vị phân phối máy in, Phát Triển Trung Việt xây dựng cho mình một ‏‏hệ sinh thái giải pháp in ấn toàn diện‏‏. Dù bạn là một xưởng in mới bắt đầu hay một doanh nghiệp lớn cần tối ưu vận hành, công ty đều có giải pháp phù hợp:‏

●‏ Máy in UV đa dạng‏‏: Không chỉ máy in phẳng Dlican khổ 1216, 2513, 3320,... mà còn cung cấp khổ nhỏ 6090, máy in UV có camera định vị vật liệu tự động, đến máy in UV cuộn, phù hợp in trên nhựa, kính, mica, gỗ, sắt, hay da, vải canvas, PP,…‏