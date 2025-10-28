Phát triển nhà cho thuê: Yêu cầu cấp bách nhưng thiếu giải pháp đủ mạnh

Nhu cầu lớn nhà ở xã hội cho thuê

Chị Minh Ánh (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Bản thân gia đình tôi đủ điều kiện mua nhà ở xã hội khi thu nhập tổng 2 vợ chồng 25 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, nhìn giá nhà ở xã hội như hiện nay tôi cũng không dám làm hồ sơ. Hiện tôi đang phải đi thuê trọ 6 - 7 triệu đồng/tháng và tôi mong muốn có nhà ở xã hội cho thuê chỉ tầm 3 - 5 triệu đồng/tháng”.

Đây cũng là mong muốn của nhiều gia đình thu nhập thấp như chị Ánh tại Hà Nội trong bối cảnh giá nhà ở thương mại xa tầm với còn nhà ở xã hội tăng gần gấp đôi so với cách đây vài năm.

Trước đây, theo Luật Nhà ở 2013 quy định dự án nhà ở xã hội dành khoảng 20% căn hộ cho thuê. Thế nhưng, hiện nay, theo Luật Nhà ở 2023, quy định này không còn bắt buộc. Điều này khiến cho nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê ngày càng ít đi. Chưa kể, nhiều chủ đầu tư không mặn mà làm nhà ở xã hội cho thuê bởi không có vốn ưu đãi, thuế...