Phát triển du lịch thể thao thu hút du khách đến Lào Cai

Du lịch thể thao giữa mùa vàng Bát Xát



Theo UBND huyện Bát Xát, tính đến trung tuần tháng 8, Lễ hội mùa thu năm 2022 tại địa phương đã thu hút trên 60.000 lượt du khách tới tham gia và trải nghiệm các hoạt động du lịch mang đậm chất văn hóa, thể thao hấp dẫn, kỳ thú giữa mùa vàng.



Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội, dù lượn "Bay trên mùa vàng" được tổ chức tại các xã Dền Thàng, Sàng Ma Sáo và Mường Hum là một trong những trải nghiệm mới lạ, mạo hiểm nhất, thu hút nhiều du khách. Các phi công dù lượn cho biết, ba địa điểm này đều có chung lợi thế núi cao, thoáng đãng và dốc núi thoai thoải ít chướng ngại vật, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của môn dù lượn như bãi cất cánh, bãi hạ cánh an toàn… Đặc biệt, các khu vực này có hai hướng gió và gió rất đều là một trong những điều kiện tuyệt vời cho môn thể thao này.



Lần đầu tham gia trải nghiệm trò chơi mạo hiểm dù lượn, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) cho biết, chị đã được trải nghiệm từ cảm giác hồi hộp khi bắt đầu nhảy dù đến cảm giác vỡ òa khi bay lên và sau cùng là kí ức đẹp còn lại sau khi tiếp đất an toàn. Nhiều du khách chọn cách chinh phục Bát Xát bằng dù lượn để được ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ và biển lúa vàng tuyệt vời bằng góc nhìn trên cao.



Chỉ trong hai ngày diễn ra (13 và 14/8), hoạt động dù lượn đã thu hút 66 phi công bay đơn, bay đôi và dù bay động cơ từ Hội Dù lượn thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ Dù lượn Đông Bắc cũng đã tiến hành bay trình diễn và bay trải nghiệm cho 30 lượt du khách. Hoạt động này cũng thu hút khoảng 1.500 lượt du khách và người dân tham quan.



Đây cũng là năm đầu tiên Bát Xát phối hợp với Tỉnh Đoàn Lào Cai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Câu lạc bộ xe bán tải Lào Cai tổ chức chương trình trình diễn kỹ năng lái xe địa hình thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách và giới yêu xe địa hình. Tại thôn 3, xã Bản Vược, 25 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh đã trình diễn kỹ năng lái xe địa hình; diễu hành trên nhiều cung đường thuộc huyện Bát Xát. Với tinh thần thể thao, đam mê mạo hiểm, các vận động viên đã thể hiện sự điêu luyện trong từng đường bánh lăn và sự khéo léo xử lý các tình huống khó trên cung đường đầy bùn đất. Người dân và du khách được dịp mãn nhãn với những pha lái xe thoát lầy, vượt hố sâu, cua hẹp, cua gấp khúc, lội nước… đầy thăng hoa của các vận động viên.



Ngoài ra, Bát Xát còn tổ chức giải chạy đường mòn “Giữa mùa vàng Bát Xát” và các hoạt động thể thao dưới nước như: chèo SUP, Kayak... Tất cả các hoạt động đều đảm bảo các điều kiện an toàn, tạo hiệu ứng và ấn tượng tốt đối với các vận động viên và du khách.



Riêng 2 ngày tổ chức các hoạt động du lịch thể thao, Bát Xát đã thu hút trên 3.500 lượt du khách, người dân tham quan, trải nghiệm. Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát Phạm Năng Chung cho biết, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Lễ hội mùa thu được Ban tổ chức đặt lên hàng đầu với sự chuẩn bị chu đáo cho từng bộ môn nhằm đảm bảo tính ổn định, chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng thương hiệu, định hình các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện.



Kho báu huyền bí Y Tý đại ngàn



Không chỉ là điểm đến yêu thích của những người ưa du lịch thể thao mạo hiểm, Bát Xát còn nổi tiếng với những kỳ quan là danh lam thắng cảnh quốc gia và nét đẹp văn hóa độc đáo được xếp hạng di sản. Trong đó, Y Tý là điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất tại địa phương này.



Nhiều chuyên gia về du lịch trên thế giới đã ví vùng rừng núi Y Tý như một trong những kho báu huyền bí và được bảo tồn tốt nhất châu Á. Giới thiệu về Y Tý, Trang thông tin du lịch điện tử Thrillist (Hoa Kỳ) viết: "Với cảnh quan ngoạn mục của các dãy núi phủ đầy mây, sắc màu óng ả của các thửa ruộng bậc thang đang vào mùa thu hoạch, Y Tý là điểm đến cho du khách thích trải nghiệm, khám phá các vùng thôn quê mộc mạc. Bạn cũng có thể giao lưu trò chuyện cùng dân bản địa, tham quan khu chợ truyền thống của bản làng Y Tý với nhiều loại hàng hóa bày bán trong chợ".



Hiện nay, người Hà Nhì ở vùng cao Y Tý không những thay đổi tư duy trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn lưu giữ được rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Những giá trị văn hóa đó đang được phát huy, trở thành sản phẩm du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách và mang lại nguồn lợi cho người dân. Hiện nay, toàn xã Y Tý có hơn 20 cơ sở lưu trú, homestay của người dân địa phương. Để đưa du lịch nơi đây phát triển xứng với tiềm năng, đặc biệt là khuyến khích người dân địa phương tham gia làm du lịch, tỉnh Lào Cai đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời như người dân được tiếp cận nguồn vay ưu đãi để làm dịch vụ du lịch. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống, vận động nhân dân bảo vệ môi trường.



Từ nay đến cuối năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Hà Nhì, xã Y Tý, huyện Bát Xát gắn với phát triển du lịch. Bộ sẽ hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình, giúp bà con có điều kiện thực hành, trao truyền, từng bước đưa các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống đặc sắc trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo thêm thu nhập bền vững.



Y Tý tự hào đã có 2 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, đó là Lễ hội cầu mùa Khu già già và Lễ hội Gạ Ma Do. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bát Xát Phạm Văn Tâm cho biết, ngày 28/8 sẽ diễn ra lễ khai mạc "Lễ hội mùa thu Bát Xát năm 2022" tại xã Y Tý với chủ đề “ Y Tý sức hút đại ngàn”. Dịp này, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục công bố các quyết định “Công nhận điểm du lịch thôn Choản Thèn”; công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “Tri thức dân gian canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì”...



Hương Thu