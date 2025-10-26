Phát triển để ổn định – tư duy đột phá của Đại hội XIV

Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách hiểu về quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định – hai trụ cột đã định hình mô hình phát triển của Việt Nam suốt gần bốn mươi năm qua.

Nếu trước đây, ổn định được xem là điều kiện để phát triển, thì nay phát triển được coi là phương thức để bảo đảm ổn định lâu dài. Một quốc gia không thể ổn định nếu không tạo ra của cải và cơ hội.

Chính sự đảo chiều này cho thấy một cuộc “đổi mới mạnh mẽ tư duy” – phát triển không chỉ là kết quả, mà là cách giữ vững nền tảng quốc gia trong một thời kỳ nhiều biến động.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ảnh: Gia Hân

Khát vọng tăng trưởng hai con số

Dự thảo Báo cáo chính trị đặt ra những mục tiêu kinh tế chưa từng có: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người 8.500 USD, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 28% GDP, và kinh tế số đạt 30% GDP.

Phía sau những con số này là sự đổi mới tư duy tăng trưởng: không mở rộng bằng vốn và lao động, mà nâng chất lượng bằng năng suất và sáng tạo. Tỷ trọng TFP trên 55%, năng suất lao động tăng 8,5%/năm là cam kết cho mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức.

Trong bối cảnh nguy cơ tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình đã được chỉ rõ, yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với chất lượng cao không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là đòi hỏi sinh tử của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thể chế phát triển – nền tảng của mọi đột phá