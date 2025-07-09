Phát ngôn về đĩa rau luộc và hành vi phạm tội của Quang Linh Vlog

Theo kết luận điều tra, Phạm Quang Linh là KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Chị Em Rọt. Bị can cùng các đồng phạm lên ý tưởng “sản xuất một loại kẹo của công ty, có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau để bổ sung chất xơ cho cơ thể con người”.

CQĐT cho rằng, Quang Linh Vlog phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì của kẹo Kera; chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chất lượng kẹo Kera theo hồ sơ tự công bố và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật.

Cá nhân Phạm Quang Linh chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm Kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng. Nhưng quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Linh không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không chỉ đạo kiểm tra và trực tiếp kiểm tra về vùng nguyên liệu của Công ty Asia…