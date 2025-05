Phát ngôn nổi tiếng của các Tổng thống Hoa Kỳ

“Nhiều năm trước đây, tôi kết luận rằng vài chiếc áo vải của các thầy tu khổ hạnh là một phần trong cái tủ tinh thần của mỗi người. Tổng thống chỉ khác người khác ở chỗ ông ta có chiếc tủ rộng hơn mà thôi”.

Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945)

“Người cực đoan bước hai chân trên không. Người bảo thủ có đôi chân tuyệt vời, nhưng lại chưa bao giờ học được cách bước lên phía trước. Kẻ phản động là kẻ mộng du luôn bước đi giật lùi. Một người tự do là người biết dùng cả chân và tay của mình theo mệnh lệnh của trí óc”.

“Chức tổng thống không chỉ đơn thuần là một công việc hành chính. Đó là cấp độ thấp nhất của nó. Chức tổng thống còn hơn cả một công việc kỹ thuật, có hiệu quả hay không có hiệu quả. Trước hết đó phải là một cương vị của khả năng lãnh đạo về đạo đức”.

“Chúng ta mong chờ một thế giới được thành lập dựa trên bốn quyền tự do cơ bản của con người... tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến... tự do của mỗi người được tôn thờ Thượng đế theo cách của riêng mình... tự do thoát khỏi cảnh túng thiếu... tự do thoát khỏi sợ hãi”.

Harry S. Truman (1884 - 1972)

“Chỉ trong vài tháng đầu, tôi đã phát hiện ra rằng làm tổng thống cũng như cưỡi lên lưng hổ. Người ta chỉ có thể tiếp tục cưỡi hoặc bị nó ăn thịt”.

“Tôi ngồi đây suốt ngày, cố gắng thuyết phục mọi người làm những việc mà họ có thừa trí khôn để làm mà chẳng cần ai phải thuyết phục... Đó là tất cả quyền lực của một vị tổng thống”.

“Có ba điều có thể làm hỏng một người đàn ông, đó là tiền, quyền lực và phụ nữ. Tôi chẳng bao giờ có tiền, tôi chẳng bao giờ có quyền lực và người phụ nữ duy nhất trong đời đang đợi tôi ở nhà”.

Dwight David Eisenhower (1890 - 1969)

“Trong hội đồng chính phủ, chúng ta phải cảnh giác việc lợi dụng ảnh hưởng. Khả năng quyền lực sẽ bị rơi vào tay người không biết gì cả là sẽ có và sẽ tồn tại”.

“Nước Mỹ không mất một người lính hay một tấc đất nào trong chính quyền của tôi khi chúng ta gìn giữ hòa bình. Mọi người hỏi là làm sao lại có được điều đó, ơn Chúa, tôi sẽ nói cho các bạn biết, chuyện đó chẳng tự nhiên mà có đâu”.

John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963)

“Chúng ta muốn kiểu hòa bình nào? Không phải thứ hòa bình của “Đế quốc Mỹ” giành được nhờ vũ khí chiến tranh. Không phải thứ hòa bình có được nhờ những nấm mồ hay sự hy sinh của những kẻ nô lệ. Tôi muốn nói đến thứ hòa bình thực sự khiến cuộc sống trên trái đất này trở nên đáng sống, thứ hòa bình giúp tất cả con người và các quốc gia phát triển và hy vọng sẽ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu họ. Đó không phải là thứ hòa bình chỉ dành riêng cho người Mỹ mà cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, không chỉ hòa bình trong thời đại của chúng ta mà hòa bình cho tất cả mọi thời đại”.