Phát ngôn gây chú ý của Ngân 98 trước khi bị khởi tố

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai) để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Giai đoạn trước khi bị bắt, Ngân 98 vẫn đang “đấu khẩu” với Ngân Colaghen (tức Trần Thị Bích Ngân), khi cùng buôn bán chung một ngành hàng.