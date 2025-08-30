Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam

Mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.