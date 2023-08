Phát ngôn dung tục về BTS

“Kể từ thời điểm Lizzo ủng hộ những gì SZA làm với BTS và thấy hàng nghìn người gọi BTS là phân biệt chủng tộc và chống người da đen, tôi biết cô ta thật xấu xa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ta lại tồi tệ đến thế”.



Beyoncé xóa tên Lizzo khỏi bài hát. Ảnh: Getty Images.

Ở một diễn biến khác, Beyoncé được cho là bỏ qua tên Lizzo trong khi hát ca khúc Break My Soul (The Queens Remix) trong đêm diễn ở Foxborough (tiểu bang Massachusetts, Mỹ) vào tối 1/8.

Ban đầu, lời bài hát có câu: “Rosetta Tharpe, Santigold, (Vogue) Bessie Smith, Nina Simone (Vogue), Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (You know you can do it)”.

Tuy nhiên, video do khán giả quay lại và đăng trên X cho thấy nàng “Ong Chúa” hát: “Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Badu, Badu, Badu”. Cách xử lý này của Beyoncé nhận được đánh giá tích cực từ cư dân mạng, khen cô EQ cao.

Lizzo hiện vẫn giữ im lặng trước việc bị kiện.

Theo Tiền Phong