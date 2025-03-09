Phát ngôn đáng chú ý của CEO sau khi sa thải 4.000 nhân viên

CEO Salesforce Marc Benioff cho biết AI giúp ông cần ít nhân sự hơn. Ảnh: Salesforce

Tỷ phú Marc Benioff cho biết ông “cần ít người hơn” khi các công nghệ như AI Agent có thể xử lý hơn 1 triệu cuộc trò chuyện với khách hàng và giảm 17% chi phí hỗ trợ từ đầu năm 2025.

Trước đó, sếp Salesforce từng cho rằng AI sẽ không dẫn đến sự biến mất của các công việc văn phòng.

ChatGPT chỉ mới ra đời 3 năm trước. Từ đó đến nay, các lãnh đạo như Benioff và Jensen Huang đều khẳng định AI không gây ra tình trạng thất nghiệp quy mô lớn. Song, thực tế lại khác hoàn toàn.