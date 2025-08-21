Chiều 21/8, buổi họp báo trao sash và công bố thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đã diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, phát ngôn của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi năm nay đang trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên MXH. Theo đó, trong bài phát biểu của mình, người đại diện đăng cai Miss Grand Vietnam cho biết: "Nói về sắc đẹp thì người mê sắc đẹp nhất là mấy anh chúng tôi, chứ không phải mấy cô. Mấy cô làm đẹp cho chúng tôi nhìn. Vì chúng tôi là người mê sắc đẹp nên các cô mới có những cuộc thi hoa hậu".

Video ghi lại phát biểu của đại diện đơn vị đăng cai cuộc thi Miss Grand Vietnam lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng MXH. Các khán giả đều phản ứng tiêu cực, đánh giá phát ngôn của người đại diện cuộc thi chưa phù hợp, nhạy cảm, thiếu tôn trọng và hạ thấp phụ nữ. Netizen cho rằng các cuộc thi nhan sắc được tổ chức là để tôn vinh giá trị, nâng cao tầm ảnh hưởng của phụ nữ chứ phải "phục vụ" cho bất kỳ cá nhân nào. Trước việc đại diện đăng cai có phát biểu gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận tại họp báo chiều, phía BTC Miss Grand Vietnam chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.