Phát huy sức mạnh chiến lược của ASEAN để hiện thực hoá mục tiêu bao trùm

Tại hội nghị, các khách mời quốc tế gồm Thủ tướng Canada Mark Carney, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã chia sẻ về những thách thức toàn cầu và đánh giá cao vai trò, vị thế của ASEAN. IMF nhận định nếu ASEAN tiếp tục cải cách thể chế, thúc đẩy thương mại nội khối và hội nhập sâu rộng, GDP khu vực có thể tăng thêm 4,3% và tạo ra 4 triệu việc làm mới.

Lãnh đạo ASEAN và khách mời quốc tế tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 26/10/2025.

Lãnh đạo các nước ASEAN ghi nhận những kết quả nổi bật trong năm Chủ tịch 2025 của Malaysia, nhất trí thúc đẩy tự do thương mại, lưu chuyển vốn và nhân lực, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, trong đó có việc ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 và thúc đẩy Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). ASEAN cũng cam kết thực hiện hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ưu tiên thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng tốc chuyển đổi số và nâng cao sức chống chịu trước các thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia và bất bình đẳng xã hội.

ASEAN khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, duy trì đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương và tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác. Các nước hoan nghênh Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN và cam kết hỗ trợ nước này hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực. ASEAN cũng hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký kết Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đồng thời ủng hộ triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm về Myanmar, trong đó ưu tiên ngừng bắn, đối thoại và viện trợ nhân đạo.

Lễ kết nạp Timor Leste vào khối ASEAN sáng 26/10/2025

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Anwar Ibrahim và Malaysia về những thành tựu quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 – năm mở đầu cho chặng đường hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045. Thủ tướng cũng nhiệt liệt chúc mừng Timor-Leste gia nhập ASEAN, khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ nước này hội nhập sâu rộng, đặc biệt trong hợp tác thu hẹp khoảng cách phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh “Bao trùm và Bền vững” là yêu cầu chiến lược của ASEAN trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay, và đề xuất phát huy ba cội nguồn sức mạnh chiến lược: Đoàn kết và thống nhất, nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và triển khai đồng bộ các chiến lược, kế hoạch hành động của ASEAN; Tự chủ và liên kết nội khối, thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, phát triển các mô hình kinh tế xanh, số, tuần hoàn, sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối tiểu vùng và liên vùng, phát huy hiệu quả hợp tác CLMV khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị Cấp cao CLMV năm 2026; và Đổi mới và sáng tạo, thông qua hoàn thiện khung hợp tác kinh tế số, phát triển hạ tầng dữ liệu, quản trị dữ liệu xuyên biên giới, khuyến khích khởi nghiệp và xây dựng Mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng thông báo Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba vào năm 2026.

Về các vấn đề khu vực, Thủ tướng kêu gọi ASEAN kiên trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông, phản đối các hành vi làm phức tạp tình hình, đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Ông nhấn mạnh ASEAN cần duy trì văn hóa đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và luật pháp quốc tế. Theo đó, hoan nghênh Campuchia và Thái Lan kiên trì đối thoại trên tinh thần láng giềng hữu nghị và cộng đồng ASEAN, cam kết phối hợp tích cực với các thành viên để thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được.

Về tình hình Myanmar, Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường can dự với các bên liên quan, thúc đẩy ngừng bắn, đối thoại và hòa giải, tạo nền tảng cho tổng tuyển cử dân chủ, minh bạch và bao trùm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của Philippines – nước Chủ tịch ASEAN năm 2026, khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ Philippines hoàn thành các ưu tiên. Thủ tướng cũng kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Philippines và Tổng thống Ferdinand Marcos, Jr., ASEAN sẽ đổi mới hơn, sáng tạo hơn để thu về nhiều thành công trong xây dựng Cộng đồng, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đem lại nhiều lợi ích tích cực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương.