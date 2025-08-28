Phát hiện thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

28/08/2025 22:12

Người dân tiếp tục phát hiện thi thể và chiếc hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na nên đã báo cơ quan chức năng. 

Chiều 28-8, người dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, phát hiện thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

thi-the-va-hom.jpg
Chiếc hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Người dân cho biết họ thấy thi thể và chiếc hòm trôi gần nhau nên đã đưa thi thể bỏ vào hòm.

Thi thể đang phân hủy mạnh và không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và người thân.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 26-8, người dân cũng phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na (địa phận bản Lốc, xã Thông Thụ) và đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ kiểm tra, xác minh vụ việc, vớt hai thi thể lên bờ.

hom-va-thi-the .jpg
Thông Thụ thuộc xã khu vực miền núi, biên giới. Ảnh: Google maps

Bước đầu xác định một thi thể là nữ giới, thi thể còn lại không xác định được giới tính. Thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, cho biết cả hai thi thể đang phân hủy mạnh, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính, người thân.

Bà Nguyễn Thị Hoài nói chính quyền địa phương đã có công văn thông báo tìm danh tính thi thể tại khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na.

“Các thi thể đã và đang phân hủy mạnh, khả năng họ tử vong đã lâu. Chúng tôi có gọi điện sang bên xã của nước Lào (sát với biên giới Nghệ An) thì được thông tin vừa rồi bên đó có đợt lũ làm trôi hai nghĩa địa của hai bản, chúng tôi đang tiếp tục xác minh” - bà Hoài cho biết thêm.

Hiện, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

