Phát hiện thi thể và hòm trôi ở khu vực lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Người dân cho biết họ thấy thi thể và chiếc hòm trôi gần nhau nên đã đưa thi thể bỏ vào hòm.

Thi thể đang phân hủy mạnh và không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán và người thân.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 26-8, người dân cũng phát hiện 2 thi thể trôi theo dòng nước lũ về khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na (địa phận bản Lốc, xã Thông Thụ) và đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.