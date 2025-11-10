Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu

Quang Hưng| 11/10/2025 17:58

Thi thể một phụ nữ được phát hiện trong tư thế nằm sấp giữa khe đá tại khu vực Bãi Sau Vũng Tàu, nghi do sóng biển đánh dạt vào. Đáng chú ý, ở cổ chân nạn nhân có hình xăm bông hoa.

Ngày 11/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc thi thể một phụ nữ được phát hiện tại khu vực Bãi Sau.

Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở bãi biển Vũng Tàu vnn.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: L.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm trong khe đá tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu cũ) đối diện Hòn Bà, nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tại thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân nằm sấp giữa khe đá, nghi bị sóng biển đánh dạt vào. Trên người nạn nhân mặc áo lót trắng và quần jeans đen. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân ở độ tuổi khoảng 40–45. Đáng chú ý, tại cổ chân có một hình xăm bông hoa.

Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Vũng Tàu. Cùng lúc, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo nhằm tìm kiếm người thân của nạn nhân.

