Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm trong khe đá tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu cũ) đối diện Hòn Bà, nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tại thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân nằm sấp giữa khe đá, nghi bị sóng biển đánh dạt vào. Trên người nạn nhân mặc áo lót trắng và quần jeans đen. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân ở độ tuổi khoảng 40–45. Đáng chú ý, tại cổ chân có một hình xăm bông hoa.

Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Vũng Tàu. Cùng lúc, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo nhằm tìm kiếm người thân của nạn nhân.