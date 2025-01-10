Phát hiện thi thể người đàn ông trong làn nước ngập ở Hà Nội

Khoảng 15h ngày 30/9, giữa lúc mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân hốt hoảng phát hiện một người đàn ông nằm bất động cạnh xe máy trên phố Đinh Núp (phường Yên Hoà).

Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong trên phố Đinh Núp. Ảnh: MXH

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nạn nhân nằm chìm trong làn nước ngập, khiến nhiều người không khỏi xót xa và lo ngại về mức độ nguy hiểm của tình trạng ngập úng.