Vào khoảng 4h10 sáng 27/12, trong lúc đi tập thể dục ở đường Mậu Thân, khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên), người dân phát hiện 1 thi thể cháy đen, co quắp trong ống cống nên đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Hiện trường phát hiện thi thể

Nhận được tin, Công an TP Tuy Hòa đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nhân thân và nguyên nhân tử vong.



Bước đầu cơ quan công an xác định, danh tính người chết là ông Lê Văn Ư. (SN 1953, trú ở phố Ngô Quyền, phường 5, TP Tuy Hòa). Tại hiện trường, công an cũng phát hiện 1 chiếc xe đạp, nghi của người chết để lại.



Hiện tại, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.