Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân quanh vùng thấy cháu bé N.T.B.N. (sinh năm 2014) trú tại Thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai) đang chơi ở khu vực gần hồ nước đội 2, cách nhà khoảng 200 m.