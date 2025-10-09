Phát hiện thi thể đang phân hủy trong xe của nam ca sĩ nổi tiếng

Theo Sao star, cảnh sát Los Angeles (Mỹ) đang điều tra một vụ án gây chấn động sau khi phát hiện một thi thể bên trong chiếc xe ô tô. Điều đáng chú ý là chiếc xe này được xác định thuộc sở hữu của nam ca sĩ trẻ đang lên D4VD.
Sự việc bắt đầu vào ngày 9/9, khi một nhân viên tại bãi xe bị tịch thu báo cáo về một mùi hôi thối nồng nặc. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện một thi thể giấu trong túi bên trong chiếc xe. Danh tính nạn nhân chưa được xác định do không có giấy tờ tùy thân.
Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã hé lộ chiếc xe thuộc về D4VD, ngôi sao nổi tiếng với các bản hit toàn cầu như "Here With Me" và "Romantic Homicide", khiến vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Hiện tại, D4VD không có mặt tại Mỹ do bận rộn với lịch trình lưu diễn và quảng bá âm nhạc. Từ cuối năm 2024, anh đã mở rộng hoạt động sang thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc. Tháng 5/2025, D4VD trở lại Seoul để biểu diễn trong chương trình âm nhạc M!Countdown, tổ chức các buổi biểu diễn đường phố và gặp gỡ nhiều nghệ sĩ K-pop.
Theo Hoa học trò, D4VD từng được vinh danh trong danh sách 23 Nghệ sĩ đáng chờ đợi nhất năm 2023 của Zane Lowe. Chưa hết, cậu học sinh trung học này cũng được xướng tên trong cùng hạng mục của danh sách Amazon Music Artists to Watch 2023.
D4VD tên thật là David Anthony Burke, sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Texas, Mỹ. Cũng như các nghệ sĩ khác thuở mới chập chững vào nghề, D4VD tự nhốt mình trong phòng để viết ca khúc khởi đầu sự nghiệp. Và chàng trai 18 tuổi đã trở thành người đầu tiên lọt vào Top 40 bản hit toàn cầu nhờ ca khúc được viết trong... tủ đồ của chị gái.
Nhờ những bản Pop giàu cảm xúc như Romantic Homicide, Here With Me, Sleep Well và những bản nhạc Alternative pop, D4VD thu về 600 triệu lượt nghe chỉ tính riêng tại Mỹ. Một con số khá ấn tượng với một tân binh như D4VD.