Phát hiện thi thể đang phân hủy trong xe của nam ca sĩ nổi tiếng

Theo Sao star, cảnh sát Los Angeles (Mỹ) đang điều tra một vụ án gây chấn động sau khi phát hiện một thi thể bên trong chiếc xe ô tô. Điều đáng chú ý là chiếc xe này được xác định thuộc sở hữu của nam ca sĩ trẻ đang lên D4VD.

Sự việc bắt đầu vào ngày 9/9, khi một nhân viên tại bãi xe bị tịch thu báo cáo về một mùi hôi thối nồng nặc. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện một thi thể giấu trong túi bên trong chiếc xe. Danh tính nạn nhân chưa được xác định do không có giấy tờ tùy thân.