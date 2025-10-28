Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển

Trưa 28/10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, xác nhận: Khoảng 5h30 cùng ngày, trong lúc đánh bắt thủy sản tại khu vực biển Bình Minh (đoạn qua thôn Tân An), một số ngư dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh nên trình báo chính quyền địa phương.