Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển

Hà Nam| 28/10/2025 13:00

Trong lúc đi thả lưới bắt cá, một số người dân phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Thăng An (TP Đà Nẵng).

Trưa 28/10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, xác nhận: Khoảng 5h30 cùng ngày, trong lúc đánh bắt thủy sản tại khu vực biển Bình Minh (đoạn qua thôn Tân An), một số ngư dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh nên trình báo chính quyền địa phương.

5711219442365355253918794439136061772180390n 1761621783549858916466 (1).jpg
Khu vực bãi biển nơi phát hiện thi thể bé gái sơ sinh. Ảnh: N.X

Theo ông Phong, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bé gái sơ sinh khoảng 0-3 tháng tuổi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thăng An có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các bước nghiệp vụ ban đầu và bàn giao thi thể cho địa phương lo hậu sự theo phong tục.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-be-gai-so-sinh-troi-dat-vao-bo-bien-2457059.html
https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-be-gai-so-sinh-troi-dat-vao-bo-bien-2457059.html
            Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển
