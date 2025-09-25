Phát hiện thi hài người phụ nữ 5.000 năm tuổi vẫn còn nguyên da, tóc trong mộ cổ

Trong khu vực Áspero, một số công trình lớn được gọi là huacas, với Huaca Alta, Huaca de los Ídolos và Huaca de los Sacrificios là những cái tên quan trọng nhất. Ngôi mộ của người phụ nữ được cho là xây dựng từ năm 3.000 trước Công nguyên, hoặc ít nhất vào trước năm 1800 trước Công nguyên, cho thấy người phụ nữ yên nghỉ từ 3.800 đến 5.000 năm trước.

Thi hài được quấn trong nhiều lớp vải cotton, thảm cói và vải lông vẹt đuôi dài, các chuyên gia nhận định rằng đây là ví dụ quý giá về nghệ thuật dệt may tại Andes. Bộ Văn hóa Peru cũng nhấn mạnh khám phá này phản ánh trình độ phát triển cao của kỹ thuật dệt may trong nền văn minh Caral.