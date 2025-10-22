Phát hiện thêm 3 thi thể người Hàn Quốc lưu giữ trong chùa ở Campuchia

Hãng tin Yonhap ngày 21-10 cho hay 3 thi thể này đang được bảo quản đông lạnh trong chùa Tuktla ở thủ đô Phnom Penh. Trong số 3 thi thể này, không có người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tử vong trước đó một ngày trong khách sạn ở TP Sihanoukville.

"Không kể một sinh viên Hàn Quốc đã được hỏa táng hôm qua, hiện có 3 thi thể người Hàn Quốc đang được lưu giữ trong phòng đông lạnh tại chùa" - một nhân viên làm việc tại khu hỏa táng của chùa Tuktla cho biết. Thông tin này đã được ghi nhận trong báo cáo nội bộ.

"Phòng đông lạnh tại chùa có thể chứa đến 100 thi thể và hiện gần như đã đầy" - nhân viên này tiết lộ.