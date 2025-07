Phát hiện thế giới bí ẩn mới trong Hệ Mặt Trời

Các nhà khoa học nhận thấy quỹ đạo của 2023 KQ14 tương đồng với các sednoid khác trong hàng tỷ năm, nhưng gần đây lại có sự thay đổi bí ẩn – cho thấy vùng ngoài của Hệ Mặt Trời có thể phức tạp hơn nhiều so với các phát hiện trước đây.

Sử dụng kính viễn vọng Subaru đặt tại Hawaii, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một vật thể nhỏ và xa xôi có tên 2023 KQ14 , nằm rất xa so với sao Diêm Vương. Họ đặt biệt danh cho nó là Ammonite.

Khám phá này cũng khiến giả thuyết về sự tồn tại của “Hành tinh Thứ Chín” (Planet Nine) trở nên ít có khả năng hơn, vì quỹ đạo của 2023 KQ14 không khớp với vị trí mà các nhà khoa học cho rằng hành tinh này ở đó.

Tiến sĩ Yukun Huang từ Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản cho biết: "Có khả năng một hành tinh từng tồn tại trong Hệ Mặt Trời nhưng sau đó đã bị đẩy văng ra ngoài, gây nên các quỹ đạo bất thường mà chúng ta thấy ngày nay."

Nhà khoa học hành tinh Fumi Yoshida cho biết Ammonite được phát hiện ở một khu vực rất xa, vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng trọng lực của sao Hải Vương.

“Sự hiện diện của các vật thể có quỹ đạo kéo dài và điểm cận nhật lớn trong khu vực này cho thấy đã có điều gì đó bất thường xảy ra từ thời kỳ cổ xưa, khi 2023 KQ14 được hình thành,” Yoshida giải thích trong một thông cáo.

Các nhà khoa học đang gọi Ammonite là một “hóa thạch vũ trụ”, lưu giữ các dấu vết từ thuở sơ khai của Hệ Mặt Trời.

Thách thức giả thuyết về Hành tinh Thứ Chín

Khám phá này là một phần trong dự án khảo sát có tên FOSSIL - viết tắt của Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy (Sự hình thành của vùng ngoài của hệ mặt trời: Di sản băng giá).