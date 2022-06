Phát hiện ô tô 5 bị can dùng để chạy trốn khỏi trại giam ở bệnh viện Thanh Hóa

Chiều 11/6, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, 5 bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào đã bị bắt tại Đắk Lắk.

Liên quan đến phương tiện bỏ trốn của 5 người này, Công an TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, đã tìm thấy ô tô mang BKS 34A - 468.72 của các bị can dùng để chạy trốn được bỏ lại ở thành phố Thanh Hóa.