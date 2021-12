Phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc cổ tại di sản Thành nhà Hồ

Your browser does not support the audio element.

Theo đó, sau hai năm khai quật (2020 - 2021), các nhà khảo cổ đã tiến hành sáu hố khai quật với tổng diện tích 25.000 m2. Đây là cuộc khai quật lớn nhất lịch sử Khảo cổ học Việt Nam tính về tổng số diện tích trong một lần khai quật.

Theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam, cuộc khai quật đã phát hiện 4 cụm dấu tích có niên đại thời Trần - Hồ, 2 cụm kiến trúc thời Lê Sơ, một cụm kiến trúc thời Lê Trung Hưng.

Sau hai năm khai quật, sáng 14/12, các nhà khảo cổ, nghiên cứu lịch sử đã công bố kết quả khai quật nội thành Di sản Thế giới Thành nhà Hồ (Ảnh: CTV).

Dấu tích kiến trúc thời Trần - Hồ được phát hiện tại các hố khai quật ở những cụm kiến trúc thuộc khu vực trung tâm (nền Vua), khu vực Đông Nam và Tây Nam.