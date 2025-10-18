Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng, ở Ninh Bình

Trọng Tùng| 18/10/2025 17:15

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc cụ ông tử vong bất thường trong bể nước, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu ở Ninh Bình.

Ngày 18/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, tại thôn 4, xã Vĩnh Trụ, người dân phát hiện thi thể cụ ông trong bể nước của gia đình, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. 

Hà Nam_5.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: BHN

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.

“Ông N. 80 tuổi sống cùng vợ là bà B., hai ông bà không sống cùng con cháu. Sáng nay, công nhân xưởng may của con gái ông N. đến nhà thấy khóa cửa nên gọi con gái ông sang thì phát hiện sự việc thương tâm”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-cu-ong-tu-vong-trong-be-nuoc-cu-ba-bi-thuong-vung-dau-o-ninh-binh-2454036.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/phat-hien-cu-ong-tu-vong-trong-be-nuoc-cu-ba-bi-thuong-vung-dau-o-ninh-binh-2454036.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng, ở Ninh Bình
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO