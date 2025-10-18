Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng, ở Ninh Bình

Ngày 18/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm.
Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, tại thôn 4, xã Vĩnh Trụ, người dân phát hiện thi thể cụ ông trong bể nước của gia đình, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.
“Ông N. 80 tuổi sống cùng vợ là bà B., hai ông bà không sống cùng con cháu. Sáng nay, công nhân xưởng may của con gái ông N. đến nhà thấy khóa cửa nên gọi con gái ông sang thì phát hiện sự việc thương tâm”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.