Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng, ở Ninh Bình

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.

“Ông N. 80 tuổi sống cùng vợ là bà B., hai ông bà không sống cùng con cháu. Sáng nay, công nhân xưởng may của con gái ông N. đến nhà thấy khóa cửa nên gọi con gái ông sang thì phát hiện sự việc thương tâm”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.