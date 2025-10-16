Phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng hơn 40 tấn ở Cam Túc, Trung Quốc

Theo thông báo từ Sở Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Cam Túc, mỏ vàng này được phát hiện thông qua dự án "Điều tra triển vọng khoáng sản" tại khu vực Tiền Hồng Tuyền – Hắc Sơn Bắc Than, thành phố Ngọc Môn. Đây được đánh giá là phát hiện có trữ lượng lớn nhất kể từ khi Quỹ Địa chất của tỉnh này được thành lập vào năm 2009.

Khu vực phát hiện mỏ vàng mới tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Kwongwah.

Cụ thể, các nhà địa chất đã tìm thấy một vệt quặng hóa vàng mới với chiều dài lên tới khoảng 14km, chiều rộng dao động từ 10 - 100m. Với trữ lượng hơn 40 tấn vàng được bổ sung, quy mô của phát hiện này tương đương với hai mỏ vàng lớn.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng thế giới đang có những diễn biến nóng hổi. Giá vàng gần đây đã liên tục lập kỷ lục, thậm chí vượt mốc 4.000 USD/ounce, mức cao chưa từng thấy. Nguyên nhân được cho là do các nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản an toàn như vàng để bảo vệ tài sản trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu và tình hình địa chính trị.

Việc phát hiện ra mỏ vàng lớn tại Cam Túc không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp khai khoáng địa phương này, mà còn góp thêm một thông tin đáng chú ý vào bức tranh thị trường vàng toàn cầu trong giai đoạn đầy biến động.