Phát hiện mình ung thư khi mang thai có nguy hiểm?

Theo những nghiên cứu lớn từ trước đến nay người ta thấy rằng khi mắc ung thư trong thai kì hình như thai nhi không ảnh hưởng tới ung thư của người mẹ.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm khi mang thai cơ thể người phụ nữ xảy ra nhiều thay đổi dẫn đến nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là những thay đổi do mang thai tạo nên như ngực to dần, chân tay phù… Do vậy việc phát hiện ra ung thư gặp nhiều khó khăn và thường phát hiện ở giai đoạn không sớm.

Khi phát hiện mình bị ung thư trong thai kì điều quan trọng nhất là người mẹ nên giữ bình tĩnh lắng nghe lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa. Tùy từng giai đoạn bệnh sẽ có phác đồ điều trị tuy nhiên khả năng giữ tính mạng cho cả mẹ và con luôn luôn cao.

Về phần tâm lý đa phần phụ nữ thường có tâm lý “hoảng sợ quá đáng” điều này dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Tất cả những gì mẹ làm đều ảnh hưởng đến thai nhi chính vì vậy không được hoảng sợ và nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Sau đó mẹ nên cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để nuôi con. Đặc biệt là phải ngủ đủ tối đa là 7 tiếng/ngày, chú ý tập thể dục vận động những môn thể thao nhẹ nhàng và phải giữ cho tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ. “Ăn cho lành, ngủ cho đủ, tập cho đều và sống cho vui”, bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến – trưởng khoa ngoại 1 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM – cho biết khi người phụ nữ mang thai bị ung thư thì tinh thần hoảng loạn, hoang mang lo sợ, sợ chết, sợ chồng bỏ, sợ gia đình xa lánh, sợ con không giữ được... làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể làm bệnh diễn tiến nặng nề hơn và ảnh hưởng đến bào thai làm thai suy, sẩy thai, sanh non..

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống còn của phụ nữ mang thai bị ung thư cũng tương tự như những phụ nữ không mang thai mắc bệnh tương tự. Hiện nay tỷ lệ thai sống ngày càng tăng do những tiến bộ của y học. Việc điều trị ung thư trong thai kỳ là khả thi và nên được tiến hành với một sự thận trọng nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và thai.

Các phác đồ điều trị không thể áp dụng triệt để trên bệnh nhân mang thai vì ảnh hưởng đến bào thai như hoá trị, xạ trị ngay cả phẫu trị. Vì vậy không kìm hãm tốc độ phát triển của tế bào ung thư trong thai kỳ. Người mẹ phải trao đổi chi tiết với bác sĩ về bệnh của mình, tránh tình trạng mơ hồ về tiên lượng và phương pháp điều trị dẫn đến lo lắng không cần thiết.