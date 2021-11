Phát hiện loài chuột chũi mới ở Tây Nguyên

Your browser does not support the audio element.

Chuột chũi ngọc linh mới được phát hiện ở Việt Nam.

Các nhà khoa học tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại học Kyoto, Bảo tàng tự nhiên và khoa học Nhật Bản, và Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật vừa phát hiện ra loài chuột chũi mới, tạm gọi là Chuột chũi ngọc linh (Euroscaptor ngoclinhensis), phân bổ tại núi Ngọc Linh (Kon Tum) và khu vực Trung Trường Sơn.