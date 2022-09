Phát hiện kinh ngạc về số lượng kiến sinh sống trên Trái Đất

(Nguồn: Getty Images)

Có ít nhất 20.000.000 tỷ con kiến sinh sống trên Trái Đất, thậm chí còn nhiều hơn thế. Đây là kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ngày 19/9.