Phát hiện khu định cư đô thị thời kỳ đồ đá lâu đời nhất ở Bán đảo Arập

Những phát hiện quan trọng tại khu định cư bao gồm các công trình nhà ở xây bằng đá, một bộ sưu tập đá cắt, cối xay đá dùng để nghiền cây và ngũ cốc, đồ trang trí làm từ vỏ sò, ốc biển và đá quý, tàn tích nguyên liệu thô dùng để sản xuất công cụ và đồ trang sức hàng ngày, cũng như hài cốt người và xương động vật giúp xác định niên đại của khu định cư.



Những phát hiện này do Ủy ban Di sản phối hợp với Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và dự án đô thị Neom triển khai từ tháng 12/2022 và được công bố trên Tạp chí Cổ sinh vật bệnh học châu Á. Dự án đô thị Neom đang được xây dựng tại Tabuk.

