Phát hiện khối u từ tình trạng cánh tay sưng đau bất thường

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết khối u đã xuất hiện từ cách đây 2 năm, nhưng do chủ quan nên bệnh nhân N. chưa từng đi khám. Gần đây do khối u to nhanh, ấn vào đau tức, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và hình thể nên bệnh nhân mới tới Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang để điều trị.