Phát hiện hũ sành chứa nhiều tiền cổ

Ngày 1/12, Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị cho biết, nhiều đồng tiền xu có tổng trọng lượng 27 kg, trong đó có một khối kết dính nặng 13 kg, còn lại là những đồng xu rời và những khối kết dính nhỏ.

Qua những đồng tiền rời và còn rõ mặt chữ, cơ quan chức năng xác định được niên đại các đồng tiền. Theo đó, số tiền cổ trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm các đồng Hoàng Tống Thông Bảo từ thời Bắc Tống (960-1127), Tuyên Hòa Thông Bảo thời Bắc Tống (1119-1126), Đại Định Thông Bảo thời nhà Kim (1161-1190), Hồng Vũ Thông Bảo thời nhà Minh (1328-1398), Vĩnh Lạc Thông Bảo thời nhà Minh (1360-1424)...