Phát hiện hộp sọ cùng quần áo nữ giới, người thân xác nhận sự trùng khớp

Thiện Lương| 20/08/2025 19:58

Người dân ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện hộp sọ cùng nhiều xương nghi của người, kèm quần áo của nữ giới nằm rải rác trên núi.

Ngày 20/8, người dân ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đi vào khu vực núi Đại Huệ, hoảng hốt phát hiện một hộp sọ, cùng nhiều xương nghi của người nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số xương nghi của người nằm rải rác cùng quần áo của nữ giới. 

Được biết, khu vực phát hiện hộp sọ nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng 1km, cách khu vực nghĩa trang của khu dân cư khoảng 500m. 

Khu vực nơi phát hiện nhiều mẫu xương nghi của người. Ảnh: N.Toàn

Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể tử vong khoảng 3 tháng trước.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân của nạn nhân đến hiện trường để nhận dạng mẫu vật.

Một số mẫu vật thu tại hiện trường được người thân của chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) xác nhận là của người này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-hop-so-cung-quan-ao-nu-gioi-giua-rung-hoang-o-nghe-an-2434109.html
