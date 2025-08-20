Phát hiện hộp sọ cùng quần áo nữ giới, người thân xác nhận sự trùng khớp

Ngày 20/8, người dân ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đi vào khu vực núi Đại Huệ, hoảng hốt phát hiện một hộp sọ, cùng nhiều xương nghi của người nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm.