Phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng ‘thổi phồng’ công dụng

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can sản xuất được "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, hôm 15-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can tại thôn Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.