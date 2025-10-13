Phát hiện hơn 1.000 ô tô cổ trong bộ sưu tập bí mật của một doanh nhân

Nhóm Barn Find Hunter của tạp chí Hagerty vừa công bố loạt hình ảnh về hàng nghìn chiếc xe cổ được cất giữ trong nhiều nhà kho – từ Cadillac, Chevrolet, Ford cho đến những mẫu xe thể thao Nhật Bản như Mazda RX-7 hay Nissan 300ZX.

Theo Hagerty, số lượng xe trong bộ sưu tập này ước tính từ 800 đến hơn 1.300 chiếc, được bảo quản trong 6–7 kho hàng lớn. Phần lớn xe ở tình trạng khá tốt do được cất giữ trong nhà và bảo dưỡng định kỳ. Toàn bộ số xe sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trên nền tảng Hagerty Marketplace vào tháng 10/2025, và đặc biệt không đặt giá sàn, tức mọi chiếc xe đều sẽ được bán.