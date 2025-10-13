Phát hiện hơn 1.000 ô tô cổ trong bộ sưu tập bí mật của một doanh nhân

Bảo Ngọc| 13/10/2025 07:43

Sau nhiều năm chỉ tồn tại trong tin đồn, bộ sưu tập xe cổ khổng lồ của doanh nhân Greg Rusk ở bang Mississippi (Mỹ) cuối cùng đã được hé lộ.

Nhóm Barn Find Hunter của tạp chí Hagerty vừa công bố loạt hình ảnh về hàng nghìn chiếc xe cổ được cất giữ trong nhiều nhà kho – từ Cadillac, Chevrolet, Ford cho đến những mẫu xe thể thao Nhật Bản như Mazda RX-7 hay Nissan 300ZX.

Theo Hagerty, số lượng xe trong bộ sưu tập này ước tính từ 800 đến hơn 1.300 chiếc, được bảo quản trong 6–7 kho hàng lớn. Phần lớn xe ở tình trạng khá tốt do được cất giữ trong nhà và bảo dưỡng định kỳ. Toàn bộ số xe sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trên nền tảng Hagerty Marketplace vào tháng 10/2025, và đặc biệt không đặt giá sàn, tức mọi chiếc xe đều sẽ được bán.

Ảnh màn hình 2025 10 12 lúc 20.09.19.png
Hàng nghìn chiếc xe cổ được cất giữ trong nhiều nhà kho – từ Cadillac, Chevrolet, Ford cho đến những mẫu xe thể thao Nhật Bản. 

Greg Rusk, người sở hữu bộ sưu tập, cho biết ông bắt đầu sưu tầm xe cách đây gần 30 năm, ban đầu chỉ với vài chiếc Cadillac với ý định mở bảo tàng. Tuy nhiên, đam mê sưu tầm đã trở thành “nghiện”, khiến ông dần mua thêm hàng trăm mẫu xe cổ và xe thể thao. “Mỗi cuối tuần tôi lại đi xem xe, rồi không kìm được mà mua thêm,” ông chia sẻ.

Ảnh màn hình 2025 10 12 lúc 20.08.57.png

Danh mục xe mà Rusk sở hữu có quy mô “choáng ngợp”: hơn 250 chiếc Chevrolet, hơn 100 Ford, 100 Cadillac, gần 100 Pontiac và khoảng 60 mẫu Mopar. Một số xe hiếm đáng chú ý gồm Cadillac mui trần 1959, Chevelle SS 396, Ford sedan 1937 hay Chevy C10 đời cổ. Ngoài ra, còn có cả một chiếc Porsche từng thuộc sở hữu của tội phạm khét tiếng Canada.

Greg cho biết nhiều chiếc xe được ông mua lại từ người dân địa phương gặp khó khăn về tài chính. “Nếu ai cần tiền chữa bệnh hoặc trả nợ, tôi mua xe của họ. Cũng có lúc người khác từng giúp tôi, nên tôi xem đây là cách giúp lại,” ông nói.

Ảnh màn hình 2025 10 12 lúc 20.09.45.png

Giới sưu tầm đánh giá, đây có thể là một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất từng được công khai ở Mỹ, không chỉ bởi số lượng mà còn nhờ sự đa dạng về thương hiệu, phong cách và thời kỳ chế tạo – từ xe sang Mỹ thập niên 1950 đến xe thể thao Nhật những năm 1990.

Theo Hotcars

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-hon-1-000-o-to-co-trong-bo-suu-tap-bi-mat-cua-mot-doanh-nhan-2451561.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/phat-hien-hon-1-000-o-to-co-trong-bo-suu-tap-bi-mat-cua-mot-doanh-nhan-2451561.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xa lộ
            Phát hiện hơn 1.000 ô tô cổ trong bộ sưu tập bí mật của một doanh nhân
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO