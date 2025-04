Phát hiện hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia vụ Mr Pips lừa đảo

Theo ông Tùng, loại tội phạm này lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng, lợi dụng địa bàn ở nước ngoài như Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc… nhắm vào những người bị hại ở Việt Nam. Thậm chí có tình trạng các đối tượng ở Việt Nam sang nước ngoài để lừa chính những người Việt Nam trong nước.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: CTV).

Ông Tùng dẫn chứng năm 2024, Công an TP Hà Nội đã phá 2 vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Vụ thứ nhất liên quan đến Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), còn gọi TikToker Mr Pips và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

Trong vụ án liên quan đến TikToker Mr Pips, công an đã bắt giữ, khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm và Rửa tiền với 33 bị can, truy nã quốc tế 5 bị can, thu giữ tài sản lên đến 5.300 tỷ đồng, theo ông Tùng.

Đáng chú ý, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết có hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án Phó Đức Nam bị bắt ở Cầu Giấy.