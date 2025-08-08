Phát hiện hàng nghìn con lợn sữa trong kho đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 8/8, ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hoài Ân (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn chứa lợn sữa đông lạnh với số lượng rất lớn.

“Cơ quan chức năng đang kiểm đếm và làm rõ nguồn gốc của số lợn này, đồng thời kiểm tra có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không”, ông Ngọc thông tin.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/8, sau thời gian nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng và công an địa phương tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của hộ ông Lê Văn H. (48 tuổi) tại thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân.