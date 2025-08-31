Phát hiện hai cháu nhỏ tử vong tại khu trọ ở Hưng Yên

Phạm Công| 31/08/2025 18:12

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều ra nguyên nhân vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong trong khu trọ tại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 31/8, đại diện lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.

IMG_2030.jpeg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Qua kiểm tra tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện thêm 1 thi thể cháu bé khác tử vong trong phòng trọ cạnh đó.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, hai cháu nhỏ này sinh năm 2013 và 2017, là con của 1 cặp vợ chồng quê TP Hải Phòng, tới đây thuê trọ để làm công nhân. Cặp vợ chồng này thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để hai con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng ở.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, vợ chồng này đã đi làm ở công ty, trong phòng trọ có người bà bị vết thương rạch ở tay. Hiện trường có nhiều vết máu.

"Hiện người bà đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân", lãnh đạo xã Như Quỳnh thông tin.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-hai-chau-nho-tu-vong-tai-khu-tro-o-hung-yen-2438148.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/phat-hien-hai-chau-nho-tu-vong-tai-khu-tro-o-hung-yen-2438148.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Phát hiện hai cháu nhỏ tử vong tại khu trọ ở Hưng Yên
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO