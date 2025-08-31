Phát hiện hai cháu nhỏ tử vong tại khu trọ ở Hưng Yên

Ngày 31/8, đại diện lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ (giới tính nam, chưa rõ danh tính) tử vong dưới ao trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh rồi báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng.