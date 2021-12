Phát hiện gần 2,3 tạ pháo đội lốt hàng tiêu dùng

Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án buôn bán, tàng trữ pháo, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa thu giữ thêm 227kg pháo nổ do đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi cất giấu tại nhà người quen.

Nguyễn Thị Kim Chi và 227kg pháo nổ.