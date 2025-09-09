Phát hiện cơ sở sản xuất tã giấy, băng vệ sinh giả số lượng lớn

09/09/2025 20:00

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Đội QLTT số 6 và công an địa phương vừa kiểm tra, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh tã giấy trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm sản phẩm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Lực lượng chức năng kiểm đếm sản phẩm - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Ngày 8/9, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn tã giấy và băng vệ sinh không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cơ sở sản xuất
Hiện trường cơ sở sản xuất tại thời điểm kiểm tra
Hiện trường cơ sở sản xuất tại thời điểm kiểm tra - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận 1 dây chuyền máy móc sản xuất băng vệ sinh cùng lượng hàng hóa lớn. Trong đó có 121.700 miếng băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng tã giấy nhập lậu nhãn hiệu NaNu, hơn 10.000kg nguyên phụ liệu (túi ni-lông, cuộn giấy, màng nhựa, keo dán…).

Theo khai nhận của ông N.V.L, toàn bộ số hàng hóa là băng vệ sinh nêu trên được ông mua nguyên liệu trên thị trường, trong đó có nhiều cuộn ni-lông in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ, không có hóa đơn, sau đó gia công, đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, đồng thời niêm phong toàn bộ máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số hàng giả, hàng nhập lậu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Ngọc Thùy

Theo www.phunuonline.com.vn
https://www.phunuonline.com.vn/phat-hien-co-so-san-xuat-ta-giay-bang-ve-sinh-gia-so-luong-lon-a1559925.html
            Phát hiện cơ sở sản xuất tã giấy, băng vệ sinh giả số lượng lớn
