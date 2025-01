Phát hiện chồng ngoại tình, con dâu sốc khi đi nhờ bố chồng

Chồng ngoại tình, tôi đau khổ tìm tới bố chồng để mong ông can thiệp dạy bảo con trai từ bỏ sai lầm. Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn cách đy 6 năm. May mắn là sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được hai bên nội, ngoại hỗ trợ nên đã có nhà riêng, sớm ổn định. Cuộc sống gia đình tưởng như vậy là mừng, nào ngờ chồng vẫn mải chơi, không chịu làm ăn, hàng tháng đưa rất ít tiền cho vợ. Mọi thứ đều do tôi lo toan hết cả, biết là không nhận được sự hỗ trợ nào của chồng nên tôi chịu khó buôn bán, cũng nhờ sự chăm chỉ của tôi mà gia đình cũng đủ ăn tiêu. Tôi không phải lo lắng nhiều công việc, nhưng không có thời gian để làm ăn vì còn trông con, chăm lo gia đình. Nên rất muốn phát triển kinh doanh mà đành bất lực vì không có sự hỗ trợ từ chồng. Biết vợ làm ra tiền, chồng tôi lại càng có thói dựa dẫm, ỷ lại. Chồng chỉ biết tối ngày bù khú rượu chè, tụ tập bạn bè. Đã không giúp được gì cho vợ, còn tìm cách vay mượn, lấy trộm tiền của vợ mang đi tiêu hoang phí. Nhiều lần phản ánh với bố mẹ chồng, ông bà có gọi điện nhắc nhở con trai, nhưng mọi thứ đều không có chuyển biến. Chồng chơi bời, rượu chè tôi vì con mà chịu đựng, nhưng chuyện anh ta ngoại tình thì tôi không thể bỏ qua. Nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với nhau, chồng nhận ra việc làm sai trái, hứa hẹn không tái phạm. Nhưng chỉ được thời gian ngắn lại lén lút ngoại tình. Tôi đau khổ, dằn vặt bản thân ngu ngốc cố chịu đựng người chồng vô tâm suốt những năm qua.

Chồng ngoại tình, con dâu đi nhờ bố chồng can thiệp nào ngờ nhận thêm cú sốc. Ảnh minh họa Ly hôn là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất, nhưng rồi khi nhìn thấy các con, tôi lại yếu lòng. Tôi không nỡ để các con của mình chịu thiệt thòi khi có thể gia đình sẽ chia đôi, đứa ở với mẹ, đứa ở với bố… Vậy là tôi nuốt nước mắt vào trong, giận chồng, oán trách anh ta đấy nhưng vẫn cố mà tỏ ra bình thường. Cố giữ chồng, giữ cha cho con, thật lòng tôi chỉ muốn thoát khỏi anh ta càng nhanh càng tốt. Tôi tức tốc đến nhà bố mẹ chồng, khóc lóc kể ra những ấm ức bao lâu nay bị dồn nén. Tôi mong bố chồng sẽ đứng ra can thiệp để chồng tôi từ bỏ lỗi lầm, về với vợ con. Nghe con dâu nói xong, bố chồng tôi đập bàn quát tháo: "Cô để cho chồng đi với người khác, còn tới đây mà khóc lóc ăn vạ chúng tôi à? Cô ăn ở thế nào mà để chồng đi với người khác, không biết cách giữ chồng là lỗi của cô chứ không phải con trai tôi. Lấy chồng đào hoa, có tài thì phải chấp nhận cái tật của nó chứ. Yên phận mà sống, còn đòi hỏi gì hơn nữa". Bố chồng nói xong liền đuổi tôi về. Từ hôm đó đến nay ông tuyên bố cạch mặt con dâu, không cho bước chân vào nhà chồng. Tôi từ chỗ bị chồng phản bội, giờ lại thêm bị bố mẹ chồng quay lưng, hắt hủi. Tôi đành phải muối mặt nhắn tin, gọi điện năn nỉ bố chồng tha lỗi. Nhưng bố chồng tôi không trả lời lại mặc cho tôi hứa hẹn sẽ không bao giờ làm bố phật ý thêm lần nào nữa… Bây giờ tôi không còn thiết tha điều gì nữa, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Cú sốc trong tôi vẫn còn rất lớn, công việc ngổn ngang, các con còn nhỏ cũng thiếu đi sự chăm sóc do tôi mệt mỏi, không muốn làm gì cả. Tôi phải làm gì để chồng về với vợ con và bố chồng hết giận dỗi? Hãy cho tôi lời khuyên!