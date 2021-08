Phát hiện chi tiết 'y chang bố' của con gái Trường Giang

Mới đây, Nhã Phương đăng tải clip ngắn ghi lại khoảnh khắc bên con gái Destiny. Trong clip, bà xã Trường Giang đang bận rộn trên lầu, ái nữ chạy đi tìm và giục mẹ xuống cho học bài.

Nghe tiếng con gọi, Nhã Phương nhanh chóng đi tới. Mới hơn 2 tuổi nhưng có thể thấy tiểu công chúa nhà Trường Giang đã biết nhiều chữ cái tiếng Anh và tự lập.

Destiny tự giở từng trang sách, đọc vanh vách trong sự cổ vũ, khen ngợi của mẹ. Khi học xong, nhóc tỳ còn chủ động mang sách đi cất.